إزالة 63 تعديا علي أملاك الدولة خلال أسبوع بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات مكثفة على مدار أسبوع، لاسترداد أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها في مراكز ومدن المحافظة، ما أسفر عن إزالة 63 حالة بمساحة 4183 مترا مربعا.

إزالة 31 حالة تعد في المنصورة والمنزلة

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، تمكنت الحملات من إزالة 31 حالة تعد تقع على مساحة 2046 مترا مربعا تابعة لولاية الري والصرف في مركزي المنصورة والمنزلة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراكز الشرطة المختصة، وبمتابعة المحاسب محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة.

إزالة 22 حالة تعد في المطرية

وقاد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية حملة بالتنسيق والتعاون مع مركز الشرطة، تمكنوا خلالها من تنفيذ حملات ازالة للتعديات علي أملاك الدولة وإزالة عدد 22 حالة ‏تعد بمساحة 1836 مترا مربعا تابعة لولاية الري والصرف، وذلك بنطاق مركز المطرية.

إزالة 10 تعديات بالمنصورة وبني عبيد

وتمكنت الحملات من إزالة 10 حالات تعد على مساحة 301 متر مربع تابعة لولاية الري بنطاق مركزي المنصورة وبني عبيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لكل منهما وجهات الولاية واقسام ومراكز الشرطة المختصة.

وتكثف محافظة الدقهلية من حملاتها لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات، والتحفظ علي الأراضي التي يتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة لمنع حدوث أي تعديات عليها مرة أخرى.