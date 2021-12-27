إلهام شاهين تكشف تطورات حالتها الصحية: التهاب في الأحبال الصوتية

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تطورات حالتها الصحية، بعدما تعرضت لوعكة صحية قبل ساعات تسببت في تأجيلها لقاءها بجمهورها في قصر السينما، مساء اليوم الإثنين.

الطبيب نصحني بالراحة التامة وعدم الإجهاد

وحرصت الفنانة إلهام شاهين، على طمأنة جمهورها، بشأن حالتها الصحية، موضحة لـ«الوطن»، أنها تُعاني من التهابات في الأحبال الصوتية، وذلك بسبب الطقس البارد خلال الساعات الماضية، إذ نصحها الطبيب المُعالج لها بضرورة الراحة التامة وتجنب الإجهاد.

تأجيل لقاء مع الفنانة في قصر السينما بسبب الأزمة الصحية

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها اضطرت للإعلان عن تأجيل لقاءها بجمهورها في قصر السينما، لعدم قدرتها على الحديث بشكلٍ جيد، فضلًا عن أهمية عدم تعرض الأحبال الصوتية للإجهاد الشديد، مُعربة عن آمالها بالتماثل للشفاء سريعًا، ولقاء جمهورها في الصالون الثقافي في أقرب وقت.

وكانت الصفحة الرسمية لقصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد أعلنت عن تأجيل الصالون الثقافي الثاني، والذي كان من المُقرر إقامته مساء اليوم الإثنين بحضور الفنانة إلهام شاهين.

الإعلان عن تأجيل الصالون الثقافي الثاني في قصر السينما

وكتب القائمون على الصفحة: «بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة صباح اليوم إلغاء الصالون الثقافي الذي كان من المفترض أن يُقام الليلة بقصر السينما مع النجمة إلهام شاهين.. وسوف نوافيكم بموعد الصالون قريبًا ونتمنى للنجمة إلهام شاهين الشفاء العاجل».