مصر للطيران: عروض لرحلات الطيران الداخلية والخارجية في رأس السنة

مع اقتراب أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، أعلنت شركة مصر للطيران الراعي الرسمي لطيران جمهورية مصر العربية، عن عروض على رحلات مصر للطيران بمناسبة رأس السنة الميلادية، كما أكدت إجراءات يجب اتباعها للمسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا، ومنها إجراء اختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى أثينا بـ 72 ساعة، أو القيام بـ Antigen Rapid Test قبل 24 ساعة من الوصول.

وأوضحت مصر للطيران، أن التنوية الجديد للمسافرين المصريين إلى أثينا على رحلات مصر للطيران، جاء كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والذي تتخذه بعض الدول للحد من انتشار الجائحة ومتحوراتها، على أن يسرى ذلك على الأطفال من تجاوز عمرهم خمس سنوات فأكثر.

وأشارت الشركة، إلى أنه في الوقت الحالي، تتغير هذه اللوائح بشكل متكرر لذلك لا تستطيع شركة مصر للطيران ضمان دقتها ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو، مطالبة عملائها بضرورة مراجعة جميع متطلبات السفر والتأكد منها مرة أخرى قبل الرحلة بوقت قصير.

عروض على رحلات مصر للطيران في رأس السنة

وجاءت أبرز الرحلات الداخلية والخارجية المتاحة من خلال مصر للطيران، للاستفادة منها خلال احتفالات رأس السنة، بحسب إعلان الشركة، على النحو التالي:

- يستطيع المواطن الاستمتاع بمرسى علم مع مصر للطيران ابتداءً من 2450 جنيه مصري.

- الغردقة - شرم الشيخ يبدأ من 1580جنيهًا.

- شرم الشيخ - الغردقة من 1580 جنيهًا.

- القاهرة - أسوان يبدأ من 2450 جنيهًا.

- القاهرة - الأقصر من 2150 جنيهًا.

- القاهرة - مرسى علم من 2450 جنيهًا.

العروض الخارجية من مصر للطيران

- تبليسي عبر إسطنبول بداية من 9227 جنيهًا.

- صوفيا عبر إسطنبول بداية من 8805 جنيه.

- الرياض بداية من4767 جنيهًا.

- أبوظبي بداية من 5709 جنيه.

- دوالا يبدأ من 7044 جنيهًا.

- ميلان بداية من 5960 جنيهًا.

- بودابست بداية من 6490 جنيهًا.

- واشنطن بداية من 11458 جنيهًا.

- جوهانسبرج بداية من 7561 جنيهًا.

- مسقط يبدأ من 5251 جنيهًا.

- دوسلدورف يبدأ من 7860 جنيهًا.

- دوحة بداية من 4722 جنيهًا.

- أثينا يبدأ من 4284 جنيهاً.

- نيويورك يبدأ من 11708 جنيه.

- برلين بداية من 8067 جنيهًا.

- تورونتو يبدأ من 13181 جنيهًا.

- أكرا يبدأ من 8285 جنيها.

- الشارقة تبدأ من 5009 جنيه.

- دبي تبدأ من 4999 جنيهًا.

- البحرين من 4451 جنيهًا.

- اسطنبول من5433 جنيهًا.

- بروكسل من 7094 جنيهًا.

- باريس من 5976 جنيهًا.

- فيينا من6250 جنيهًا.

- ميونخ من 7242 جنيهًا.

- فرانكفورت من 8285 جنيهًا.

- لندن من 7988 جنيهًا.