السياحة: لا تمديد لمواعيد غلق المطاعم ليلة رأس السنة.. الإغلاق 1صباحا

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنّ مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية، ليلة رأس السنة، سيكون في الواحدة صباحا، فيما تقرر موعد إغلاق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية»، وصالات الديسكو فى الثالثة فجرا، وفقًا لمواعيد الغلق الخاصة بفصل الشتاء، وتابع: «مواعيد غلق المنشآت والمطاعم السياحية خلال الشتاء تكون فى الساعة 12 صباحا ويتم مدها ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات الرسمية».

موقف المطاعم السياحية داخل الفنادق

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المطاعم السياحية الموجودة داخل الفنادق لن تُغلق فى الواحدة صباحا حيث يحق لها العمل طوال 24 ساعة، مشيرا إلى أنّ الوزارة عمّمت على غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء المقدم للرواد.

حظر إقامة الحفلات بالمطاعم المغلقة

ومن جهته قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنّه يحظر على كافة المنشآت والمطاعم السياحية إقامة أية حفلات أو أفراح داخل القاعات المغلقة ليلة رأس السنة، كما يحظر أيضا تقديم الشيشة سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، موضحا أن العديد من المطاعم وضعت برنامج عشاء خاص في هذا اليوم، لافتًا إلى أنّ صالات الطعام بالمطاعم ستغلق فى الساعة الواحدة صباحا فيما ستستمر خدمتي الديلفرى و«التيك أواي»، طوال اليوم .

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من المطاعم تخوفت من أن تؤثر مواعيد الغلق الحالية على قدوم الزبائن خاصة أن ليلة رأس السنة تشهد سهر المواطنين حتى الصباح لاستقبال عام جديد وتوديع عام راحل ،حيث فضلت تلك المطاعم عدم تخصيص برنامج خاص خلال تلك الليلة والاكتفاء بالبرنامج اليومي.