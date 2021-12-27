اعتماد جداول امتحانات الترم الأول بجامعة الأقصر.. واللقاح شرط حضور الاختبارات

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الاجتماع الدوري الـ30 لمجلس شؤون التعليم والطلاب بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام2021-2022، المقرر أن تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتنتهي خلال 3 أسابيع، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية.

مراجعة استمارات إجابات اختبارات المصحح الإلكتروني

وبحث المجلس مراجعة استمارات إجابات اختبارات المصحح الإلكتروني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام الجامعي 2012 -2022، والتنبيه على إعداد جداول المحاضرات الفصل الدراسي الثاني لكليات الجامعة للعام الجامعي 2021 – 2022.

ووجّه رئيس الجامعة، برفع حالة الاستعداد في جميع الكليات استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية.

لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

وشدد الدكتور محمد محجوب في اجتماعه، على منع دخول الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، قبل التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل 3 أيام حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، حرصًا على سلامة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.