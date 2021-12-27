 العثور على جثة رضيع داخل «كيس بلاستيك» في صندوق قمامة بالزيتون

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل رضيع، في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم شرطة الزيتون، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجناة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما قررت النيابة، التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة الطفل للوصول إلى المتهم بإلقاء الجثة في صندوق القمامة، وصرحت النيابة العامة بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة بزينهم.

التصريح بدفن الجثة في مقابر الصدقة

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغًا من أحد عمال النظافة بدائرة قسم الشرطة بالعثور على «كيس بلاستيك» به جثة طفل حديث الولادة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ذكر، وبالفحص تبين أنَّه مولود منذ ساعات، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.