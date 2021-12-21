العثور على جثة متعفنة لسيدة مجهولة الهوية داخل شقة في الزيتون

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسيدة مجهولة الهوية داخل شقة في دائرة قسم شرطة الزيتون في ظروف غامضة.

بلاغ بالعثور على جثة متعفنة

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية المغلقة، وبالانتقال جرى تحديد الشقة التي تنبعث منها الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة جرى كسر باب الشقة، والعثور على جثة في حالة تعفن رمي كامل داخل الشقة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفاة والتوصل إلى سبب تواجدها في الشقة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار الذي شهد الواقعة، كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفاة لإجراء «فيش وتشبيه» لها في محاولة للتوصل إلى هويتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار

وقال مصدر أمني إنه جرى تصوير جثة السيدة تمهيدا لنشر الصور على أقسام الشرطة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على أقسام الشرطة.

وأضاف المصدر أنه جرى التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط مسرح الواقعة بناء على قرار النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها لبيان ما رصدته تلك الكاميرات من دخول وخروج سكان العقار في وقت مقارب لاكتشاف الواقعة، وفحص هؤلاء الأشخاص، وأوضح المصدر أنه جار التوصل إلى صاحب الشقة التي عثر فيها على جثة السيدة لمعرفة سبب تواجد الجثة في الشقة ملكه.