حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل دائمًا ما يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا.. انتبه لحقوقك ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.