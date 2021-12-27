حظك اليوم برج الحمل الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

أصحاب الكفاءات العالية هم مواليد برج الحمل كما أنهم يملكون إمكانيات مذهلة، ما يساعدهم في الحصول على المكافآت والامتيازات، كما يملك هذا المولود شخصية مغرورة، ولكنه غير ذلك بل أنه واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس والقمر معاكسان ويدفعانك لمهاجمة من تحب أو شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.