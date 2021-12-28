حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتمتع بشخصية مرنة رغم التبدل السريع الذي يحدث لحالته المزاجية باستمرار، ومن أبرز مميزاته أنّه يمتلك قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الخامس يمنحك حماسا، ويجعلك اليوم منتعشا وتتألق مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يعدك بأجواء رومانسية هادئة، وهناك فرصة لقضاء أوقات عاطفية أو عائلية مميزة ودافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.