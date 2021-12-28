حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يعرف عنه أنّه يكون حذرًا في الحب في بداية العلاقة، وقد يعد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك في العمل، ووسط العائلة على أكمل وجه، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.