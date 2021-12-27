سكرتير عام البحيرة: الانتهاء من تنفيذ كوبري «بولين» بنهاية مارس 2022

ناقشت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تسليم كوبري كفر بولين، بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبري بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، وأيضًا التأخر في تنفيذ كوبري زاوية البحر بكوم حمادة منذ 2018، فضلا عن عدم وضع جدول زمني للتنفيذ.

كما تضمن طلب الإحاطة سوء حالة طريقين بقرية البريجات طريق غرب الرياح البحري، بداية من عزبة زيد حتى آخر زمام قرية علقام، وطريق جسر نهر النيل (فرع رشيد) بداية من عزبة حواس حتى آخر زمام قرية علقام.

نهضة تنموية في مصر

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل، ونرى ما قامت به الدولة في أسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة.

وأضاف «عابد» خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية، واهتمام القيادة السياسية المصرية بالتنمية الشاملة في القرى من خلال عدة مبادرات، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعًا لخدمة هذا الوطن، مؤكدًا أن هناك فصل بين السلطات، وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن بيننا تعاون تام.

تنفيذ كوبري كفر بولين

بينما قال اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إن تكلفة تنفيذ كوبري كفر بولين، تصل نحو 300 مليون جنيه، إذ يجرى ربطه بالطريق الزراعي/ مصر الإسكندرية، موضحًا أنه يجرى الانتهاء منه في 31 مارس 2022، وتشهد مصر سلسلة من الافتتاحات التنموية في كافة القطاعات بالصعيد.