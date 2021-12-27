حصري لـ«صاحبة السعادة».. 4 أغنيات جديدة يشدو بها بهاء سلطان لأول مرة

تواصل الإعلامية القديرة إسعاد يونس، دورها الفعال نحو إنهاء الخلافات القائمة بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، بعد توقيع عقود التصالح بين الاثنين خلال حلقة برنامج صاحبة السعادة التي ستذاع اليوم الساعة 11 مساءً عـلى قناه dmc.

4 أغنيات جديدة لبهاء سلطان في صاحبة السعادة

ستشهد الحلقة أيضا، عدد من المفاجآت، منها إذاعة عدد 4 أغنيات جديدة وحصرية، ولم يجرِ إذاعتها من قبل بصوت وأداء بهاء سلطان.

ومن المقرر أن تكون الأغنيات هي، «ليالي طويلة وأنا مش هندم وأسيبك ليه وعاملين الصح»، وهي آخر ما غناه بهاء سلطان مع منتجه السابق نصر محروس، وتنفرد به صاحبة السعادة من خلال حلقة اليوم.