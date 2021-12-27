إطلاق مسابقة «في مدرستنا موهوب» لاكتشاف المبدعين بمدارس كفر الشيخ

أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة كأس الإبداع للمواهب ووسام المعلم المبدع المساهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها من المدرسة، تحت شعار «في مدرستنا موهوب».

مجالات المسابقة تشمل الغناء والإلقاء والرسم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في المحافظة، في بيان، أن المسابقة تشمل مجموعة من المجالات التي تهدف إلى المساعدة في التخلص من مشكلات اجتماعية مثل التعصب والتطرف والتنمر وخطر الإدمان.

وتابعت المديرية في بيانها «وهذه المجلات مقسمة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وتشمل الغناء والإلقاء وتأليف القصة والرسم والاختراعات والإنشاد الديني وتأليف الشعر والألعاب الرياضية الفردية».

محافظ كفر الشيخ: الدولة تسعى جاهدة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان: «تسعى الدولة جاهدة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث دفعت الجميع بالبحث عنهم وتنمية مواهبهم سواء أكان الموهوب من ذوي الهمم أو غيرهم، بالإضافة للاهتمام بالبحث العلمي، وتشجيع الشباب وخاصة ما شهدته جامعة كفر الشيخ من إشادة الرئيس بالطلاب المخترعين والمبدعين»، مؤكداً أنه وجه بإجراء مسابقات لاكتشاف المبدعين والموهوبين من أبنائنا الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وتنمية مواهبهم في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية، وممارسة الأنشطة المتعددة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظة وخاصة لجامعة كفر الشيخ، دفعة للاهتمام بالبحث العلمي والاختراعات، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، ومن هذا المنطلق كانت فكرة المسابقة التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتشجيع وتنمية الطلاب الموهوبين من قاع الريف وليس الاهتمام بطلاب المدن فقط، فعندما أراد الرئيس الاهتمام بالتنمية بدء بالريف من خلال مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه أشار هشام فهمي، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، في بيان، إلى أن جوائز المسابقة تم توفيرها عن طريق توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية والمشاركة المجتمعية، وأفكار المسابقة خارج الصندوق بمثابة لبنة حقيقية نحو الاهتمام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطالب الموهوب، وتوجيه الشكر للمعلم المبدع حجر الزاوية في العملية التعليمية الذي يساعد على هذا النهج الإبداعي، ويحصل الفائزون على شهادات استثمار.

تأتي المسابقة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والموهوبين.