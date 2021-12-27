خريطة قوافل طبية تنطلق في محافظتي الجيزة وأسيوط غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إطلاق عدد من القوافل الطبية، في عدد من المحافظات غدا وبعد غد، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار العمل على مساعدة المواطنين، والتيسير عليهم في كل الأماكن وتقديم الخدمات الطبية لهم وإجراء الكشوفات والفحوص المجانية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية، والتخصصات المتاحة، للكشف ضمن القوافل الطبية التي سيجري إطلاقها غدا الثلاثاء الموافق 28، وبعد غد الأربعاء الموافق 29 ديسمبر، وأماكن تواجد القوافل بالمحافظات، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي ستنطلق في محافظتي الجيزة وأسيوط.

تفاصيل قوافل طبية بمحافظتي الجيزة

ومن المقرر إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 28 و29 ديسمبر، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

التخصصات الطبية المتاحة

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد

الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل.

وسيجري إطلاق القوافل بمنطقتي بني حسين بمحافظة أسيوط، والقبابات بحي أطفيح بمحافظة الجيزة.

المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي

وهناك عدد من المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، التي تسعى وزارة الصحة للقضاء عليها.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

ـ مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.