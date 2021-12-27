شاكر: أدخلنا 3636 ميجاوات في 8 شهور.. كرم من ربنا وتوجيه من الرئيس

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الله عز وجل أكرم الدولة المصرية كرما شديدا للغاية، إذ كانت الدولة تعاني من أزمة ومشكلة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة في عام 2014، وعندما جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على سدة الحكم، وضع تكليفا واضحا، مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه المشكلة، وأن تعود انتظام التيار الكهربائي من جديد.

الدولة استطاعت حل أزمات الكهرباء

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار»،على «TeN»، أن الرئيس السيسي وقف وقفه شديدة للغاية في هذا الملف، وساعد الوزارة مساعدة هائلة، «والحمد لله ربنا أكرمنا وقدرنا نتغلب على هذا الأمر، بالفعل أخذنا بعض الوقت، لكن عملنا خطة عاجلة قدرت تدخل 3636 ميجا وات في 8 شهور ونصف، وأنا بعتبر ده كمهندس مش كوزير رقم كان من الصعب جدًا تحقيقه في هذه الفترة المحدودة»، لكن بتوفيق من الله عز وجل استطعنا حل الأزمات وزيارة القدرات الكهربائية.

خطة واضحة للدولة للنهوض بقطاع الكهرباء

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «بتوفيق من عند ربنا وبإخلاص العاملين في وزارة الكهرباء ربنا أكرمنا إننا ننجح في هذا الامر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، كان فيه خطة واضحة ماشيين عليها، وربنا أكرمنا كرم شديد وخرجنا من المشكلة اللي إحنا كنا فيها، وبقينا فيه طاقة كهربائية كافية لإعطاء القدرات المطلوبة لأي نوع من الصناعة والمنازل والزراعة».