موعد فصل الكهرباء عن 5 قرى في بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنّه تقرر فصل التيار عن قرى «الحمرايا، بني سليمان، محطة مياه أبوسليم، والعلالمة» بمركز بني سويف، و«قرية أبوصالح» بمركز ناصر، يوم الخميس المقبل 30 ديسمبر 2021، اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة.

الانقطاع بهدف إجراء الصيانة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة

ووجّه القطاع اعتذارا عن فصل التيار الكهربائي، لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.