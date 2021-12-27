رئيس التحرير

محمود مسلم

موعد فصل الكهرباء عن 5 قرى في بني سويف

كتب:

الوطن
02:15 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنّه تقرر فصل التيار عن قرى «الحمرايا، بني سليمان، محطة مياه أبوسليم، والعلالمة» بمركز بني سويف، و«قرية أبوصالح» بمركز ناصر، يوم الخميس المقبل 30 ديسمبر 2021، اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة.

الانقطاع بهدف إجراء الصيانة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة

ووجّه القطاع اعتذارا عن فصل التيار الكهربائي، لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

اقرأ المزيد:

جامعة بنى سويف يدعو الطفلة آية لزيارة سقارة الأثرية بعد لقاء الرئيس

غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمدينة بنى سويف

جامعة بنى سويف تبدأ تطبيق قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

محافظ بنى سويف يتابع العمل بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب «ميكروباص» بصحراوي بنى سويف