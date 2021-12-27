«المصرية لنقل الكهرباء»: 10 محطات تعمل في الصعيد حالياً

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن التنمية في الصعيد حاليا قياسية ومن أعلى معدلات التنمية في مصر، بهدف أن يكون الصعيد في وضعه الطبيعي وتوفير كل الخدمات فيه، وأوضحت أن محطات الكهرباء التي تم تأسيسها خلال 7 سنوات في الصعيد تغطي مناطق كثيرة في عدة محافظات.

10 محطات كهرباء حاليا

وأضافت «مشالي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أنه يوجد حاليا أكثر من 10 محطات للكهرباء وكانت 4 فقط في الستينات.

مجمع بنبان قدرته تصل نفس قدرة السد العالي

وأوضحت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن مجمع بنبان قدرته التصميمية تصل إلى نفس قدرة السد العالي، ويعمل بطاقة نظيفة وساهم في تنمية 37 كيلومترا مربعة كانت صحراء وأتاح توفير 10 آلاف فرصة عمل.

تعامل مصر مع قضايا المناخ

وأكد رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الدول التي لن تتعامل مع قضايا المناخ سيتم التضييق عليها في المستقبل، لذا تركز مصر على تطوير استخدام الطاقة النظيفة وتم الاستثمار في محطة بنبان وتأجيرها لمدة 25 عاما واستثمار 30 مليار جنيه لتحقيق أهداف تنموية على المدى الطويل.