«دفاع الشيوخ»: المشروعات بالصعيد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر

أشاد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالإنجازات التي تحققها الدولة المصرية مؤخرًا من افتتاح مشروعات عملاقة في مختلف المجالات في محافظات ومدن الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي قد زار قرية غرب سهيل في محافظة أسوان ضمن جولاته في محافظات الصعيد، وذلك من أجل تفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية.

على المجتمع المدني مشاركة الدولة في المشروعات التنموية

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه الزيارة تأتي للاطمئنان على سير أعمال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، واصفًا كافة المشروعات التنموية في محافظات الصعيد بأنها طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر تحققت بفضل الله وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى المجتمع المدني مشاركة الدولة في هذه المشروعات.

«حماة وطن» ساهم في إيواء أهالي أسوان المتضررين من السيول

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن حزب «حماة وطن» قد ساهم في إيواء بعض أهالي أسوان المتضررين من السيول الأخيرة، إذ تم إرسال قافلتين إلى قرى أسوان خاصة المتضررة من السيول، فضلًا عن توفير الحزب كمية هائلة من مواد البناء لـ «حياة كريمة»، مؤكدًا أن كل المشروعات التي يتم افتتاحها خلال الأيام الحالية في الصعيد حلم يتحقق على أرض الواقع.