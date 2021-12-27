«الهجرة» عن ضياع وثيقة التأمين للمصريين بالخارج: يمكن طباعتها مرة أخرى

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في حال تعرض وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، للضياع من المواطن، أو فقدانها، يمكن له طباعة نسخة أخرى، من الوثيقة من خلال زيارة المنصة الإلكترونية للمجمع التأميني.

هناك باركود خاص بكل وثيقة تأمين على المصريين بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، تحتوي على بار كود خاص بكل مواطن، وتكون هناك نسخة دائمة على المنصة الإلكترونية، كي تكون متاحة للمصريين بالخارج في أي وقت أرادوا فيه طباعتها، موضحة أنه ليس هناك عدد من المرات التى يمكن خلالها طباعة وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، ولكن يمكن طباعتها أكثر من مرة.

يبلغ قيمة قسط الاشتراك في وثيقة التأمين 100 جنيه سنويا

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن وثيقة التأمين تكون مدون بها اسم المواطن، وليس محل الإقامة، أي في حال تغيير الدولة المضيفة، تبقى وثيقة التأمين سارية حتى نهاية مدتها سواء عام، أو 3 أعوام، وفقا لاختيار المواطن.

وجدير بالذكر، أنه بالنسبة لطرق الحصول على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن يمكن استخراج الوثيقة، من خلال مكاتب تصاريح العمل في المحافظات، ثم يتم تحصيل قيمة القسط 100 جنيه سنويًا، عبر شركة أمان للتحصيل الإلكتروني.

أو من خلال المنصة الإلكترونية المعدة لذلك، وشرح كيفية الدخول على المنصة، وتسجيل اسم المستفيد، والتأكد من هويته، وملئ البيانات المطلوبة وأبرزها أرقام للتواصل وأرقام الأقارب للرجوع إليهم في حالة الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك، القيام بسداد رسوم الوثيقة إلكترونيا، ومن ثم طباعة الوثيقة، كي تكون لدى المواطن نسخة منها.

كما نوهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إلى أنه في حالة وفاة أحد المصريين بالخارج نتيجة تعرضه لحادث، تقوم الوزارة بصرف باقي قيمة التأمين لأسرة المتوفى، كتعويض لهم.