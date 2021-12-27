إزالة 6899 متر تعديات على حرم السكة الحديد بمنشأة القناطر بالجيزة

في اطار توجيهات السيد اللواء / أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهه اي تعديات علي الاراضي املاك الدوله وحرم السكه الحديد.

نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر وبالتعاون مع مرفق السكه الحديد إزاله تعديات علي مساحه ٦٨٩٩م علي حرم السكه الحديد بقري وردان وبنى سلامة بمتابعه من السيد محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشاه القناطر وجاري المتابعه الدورية للتاكد من عدم تكرار التعديات.

وقد شملت التعديات التي تم ازالتها غرف خشبيه وبالطوب واكشاك ومحال ومنشات مقامه بالمخالفه بحرم السكه الحديد .