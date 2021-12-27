رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 6899 متر تعديات على حرم السكة الحديد بمنشأة القناطر بالجيزة

كتب:

الوطن
08:11 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة

في اطار توجيهات السيد اللواء / أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهه اي تعديات علي الاراضي املاك الدوله وحرم السكه الحديد.

نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر وبالتعاون مع مرفق السكه الحديد إزاله تعديات علي مساحه ٦٨٩٩م علي حرم السكه الحديد بقري وردان وبنى سلامة بمتابعه من السيد محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشاه القناطر وجاري المتابعه الدورية للتاكد من عدم تكرار التعديات.

وقد شملت التعديات التي تم ازالتها غرف خشبيه وبالطوب واكشاك ومحال ومنشات مقامه بالمخالفه بحرم السكه الحديد .

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

محافظ الإسكندرية: استعنا بمعدات من الجيزة والقاهرة للتعامل مع الأمطار

محافظ الجيزة: البناء غير المخطط سبب مشكلات المياه والصرف بالمحافظة

محافظ الجيزة يسلم 67 كرسي كهربائي وتروسيكل للأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم 

محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المعايير الفنية لأعمال تطوير ميدان الحسينية