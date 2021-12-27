التفاصيل الكاملة لزيارة السيسي لقرية غرب سهيل بأسوان.. «صور»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحافظة أسوان، حيث مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.

الرئيس يتفقد السوق السياحي بغرب سهيل

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه جار العمل حاليا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مركز أسوان، الذي تم إدراجه مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهاته، بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس، بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس السيسي بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية، وعرض قام به أطفال غرب سهيل، ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.

وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل، حيث قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية، ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية، وحرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل، للاطمئنان على أحوال القرية.

السيسي يدعو الطفلة «جنى» لحضور منتدى شباب العالم

كما تناول الرئيس وجبة الغداء معهم، التي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها له، كما أثنى على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة، وجه الرئيس السيسي الدعوة للطفلة «جنى» التي استقبلته في مرسى جزيرة كيكي مع الطفل «ساجد»، والتي جلست بجواره، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ.