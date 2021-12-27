«الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوة عيد الميلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة طقس غدًا الثلاثاء على محافظة الإسكندرية، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة مساء وأن تشهد السواحل الشمالية أمطاراً خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة بجميع أنحاء المحافظة.

طقس غدًا في الإسكندرية أمطار متوسطة

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد وانتشار السيارات اعتباراً من مساء اليوم، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مؤكدا استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي.

وقال «نافع»، في تصريح لـ«الوطن»، إن عمال الصرف الصحي في الإسكندرية تعاملوا مع جميع تجمعات مياه الأمطار خلال النوات الماضية، ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة في المحافظة خلال النوة الماضية التي اجتاحت المدينة لعدة أيام بلا توقف، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة لاستقبال نوة عيد الميلاد.

تطهير البيارات

وأشار إلى أنه تم تفقد عدد من المحطات من تطهير البيارات والسرندات من المخلفات ويتم متابعة أعمال تطهير المصارف استعداداً للنوات المقبلة، مؤكداً إنهاء 69 مشروعا ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة والتي تندرج تحت الحلول العاجلة للحد من تجمعات المياه الناتجة من كثافة الأمطار وعدم قدرة الشبكة على استيعابها في مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة بخلاف مشروعات رفع كفاءة المحطات وخطوط الطرد بشرق الإسكندرية.