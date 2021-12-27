طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم قبل نوة أعياد الميلاد ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، طقسا غائم جزئياً منذ الساعات الأولى من الصباح، وذلك قبل ساعات من نوة أعياد الميلاد، والتي من المتوقع أن تضرب المحافظة صباح غد الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الإسكندرية تستعد لنوة أعياد الميلاد

وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال أمطار نوة أعياد الميلاد، والمتوقع أن تهطل لمدة يومين فقط على أن تهدأ يومين آخرين، ثم تبدأ نوة جديدة وهي نوة رأس السنة مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث تم نشر السيارات المدمجة في كل الشوارع من أجل تنظيف الشنانيش والمصبات والاستعداد للنوة.

شركة الصرف تواصل أعمال التطهير

وواصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال عمالها وفرق الطوارئ بقطاعي التشغيل والصيانة والتأمين الفني، أعمال تطهير بيارات المحطات والشنايش، إضافة إلى أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم تكثيف الأعمال بعد انتهاء النوة الماضية على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة.

وأشار إلى أنه يجرى متابعة أعمال التطهير، وكذلك تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

موعد النوة المقبلة في الإسكندرية

وأَضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً الاطمئنان على سير العمل بالمحطات، من تطهير البيارات والسرندات من المخلفات، كما يتم متابعة أعمال تطهير المصارف استعداداً للنوات المقبلة التي من المتوقع أن تهطل على المحافظة غدًا الثلاثاء.