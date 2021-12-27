طرق الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة في المنزل «بأقل تكلفة»

مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، يفضل بعض الناس قضاء الكريسماس واحتفالات رأس السنة في المنزل بعيدا عن الأجواء الصاخبة الموجودة خارج المنزل والتكاليف الكبيرة للاحتفالات، لذا يبحثون عن طرق لصنع أجواء احتفالية مميزة في هذه الأوقات من كل عام.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز طرق الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة في المنزل بالنسبة لمن يفضلون البقاء بمنازلهم، وعدم الخروج لقضاء سهرة ليلية بالخارج، وإنفاق الكثير من الأموال:

أبرز طرق الاحتفال بالكريسماس في المنزل

لمن يحب الأجواء العائلية والتجمعات، حضر عشاءً للعائلة، ومائدة مميزة تجتمع عليها مع أقاربك بطعام أعددته في منزلك، ويمكن شراء الحلويات المختلفة أو صنعها بنفسك أيضا للتوفير.

احرص على إضاءة الشموع؛ فهي تضفي على منزلك شعورا بالهدوء والاحتفالات، كما يمكنك إعداد قائمة بالموسيقى التي تفضلها وتحب سماعها أنت وأصدقاؤك أو أقاربك.

أحضر بعض المسليات كاللب والسوداني والكاجو للتسلية في ليلة رأس السنة.

يمكنك اختيار بعض الأفلام الأجنبية التي تعرضها القنوات مثل «when harry met sally» و«new year's eve» و«home alone»، أو يمكنك تحميل الأفلام الجديدة أو مشاهدتها «أونلاين».

- يمكنك تحضير الكيك والحلويات والكثير من المخبوزات لجميع أفراد العائلة خلال هذه السهرة.

بالنسبة لمحبي الألعاب، يمكنهم قضاء السهرة في احتفالات الكريسماس بعدد من الألعاب التي يمكن أن تمارس في المنزل مثل لعب الكوتشينة، والألعاب الإلكترونية المختلفة.

تبادل الهدايا في الكريسماس

ومن أجل إضفاء أجواء احتفالية مميزة، يمكنكم كذلك تبادل الهدايا حتى لو كانت رمزية.

وللاستمتاع في ليلة طقس بارد في تلك الفترة، يمكنك تحضير المشروبات الساخنة المختلفة، مثل الشيكولاتة الساخنة وحمص الشام، والبليلة، والسحلب والنسكافيه والقهوة أيضا للاستمتاع بالأجواء وتدفئة جسمك أيضا.