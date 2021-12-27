مترو الأنفاق: 20 وحدة إسعاف متنقلة تزامنا مع احتفالات الكريسماس

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن الاستعدادات النهائية، لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها وتعقيم وتطهير المحطات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتقليل زمن التقاطر لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات.

إجراءات صارمة بالمحطات خلال احتفالات الكريسماس

وقال «عبدالهادي»، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الشركة نفذت إجراءات صارمة ومشددة تزامنا مع احتفالات الكريسماس، من خلال تعقيم عربات القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، منوها إلى تجهيز 20 وحدة إسعاف متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا.

تقليل زمن التقاطر لمنع الزحام على الأرصفة خلال احتفالات الكريسماس

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أنّ الهيئة قررت تقليل زمن التقاطر بين القطارات خلال ساعات العمل، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، منوها إلى أن تقليل زمن التقاطر سيعمل على عدم حدوث أي زحام على أرصفة المحطات، موضحًا أنّ الوحدات الإسعافية المتنقلة ستعمل أيضا على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج اللازم.

حركة القطارات منتظمة ولا توجد أي معوقات

وأوضح «عبدالهادي»، أن حركة مسير القطارات على الخطين الأول والثاني تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتًا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، وذلك بفضل تنفيذ الشركة إجراءات صارمة داخل المحطات وعربات القطارات، قبل وبعد ساعات التشغيل.