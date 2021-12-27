قراء «الوطن» يتسابقون لسداد ديون موظف التجمع: «نلم من بعض كلنا»

تفاعل قراء «الوطن»، على صفحة السوشيال ميديا للجريدة، على الصورة الخاصة بدين نور عاشور، الذي انتحر من مكان عمله في التجمع الخامس، بسبب مضايقات مديره، إذ أن الراحل كان مديونًا لصاحب محل بقالة بمبلغ 622 جنيها، فتفاعل قراء «الوطن» مع الصورة الخاصة بالدين، وتسائلوا عن العنوان الخاص بصاحب البقالة، من أجل الذهاب لسداد ديون الموظف المنتحر، في لافتة إنسانية منهم.

تسارع من قراء الوطن لسداد دين الموظف الراحل نور عاشور

وقال أحد المواطنين: «أي حد ابن حلال يوفي عنه دينه، أو يروح للراجل صاحب الدين يطلب منه يعفو عنه، أو حد يوصلنى لصاحب الدين، أنا مستعد أسدهم عنه، لأن الله عز وجل يغفر لابن آدم كل شيء إلا الدين، الله يرحمه يارب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته»، فيما قال آخر: «طب ضروري اهله يسدوا ما عليه أو لو في رقم نساعد، يارب يفتكروا سداد ما عليه، وسط المصيبة دي، ياريت لو حد يعرف عنوانهم».

هجوم على المدير المتعنت الذي دفع نور عاشور للانتحار بسبب المضايقات

فيما علق أحد قراء «الوطن»: «يا جماعة احنا نلم من بعض نسدد ديونه كلها، ياريت لو حد عنده طريقه يقولنا عليها، لو سمحت هو ينفع أعرف فين مكان السوبر ماركت دا بالله عليك؟»، وسط دعوات من مئات التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وانتقاد المدير الذي تسبب في مضايقات له ودفعه للانتحار، قائلين: «حسبي الله ونعم الوكيل، يا ريت حد يساعد أهله لأنه أكيد كان مصدر الإنفاق الوحيد لهم».