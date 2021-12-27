تفاصيل مقتل شاب على يد عاطل أثناء جلسة صلح بمصر الجديدة: «دبحه غدر»

اعترف عاطل بارتكاب جريمة قتل شاب ذبحًا في منطقة مصر الجديدة، في أثناء حضوره جلسة صلح بينه وبين المجني عليه، فقرر قتله انتقامًا لكرامته.

اعترافات المتهم

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم بعد إلقاء القبض عليه بقسم شرطة مصر الجديدة قائلًا: «كنت على خلاف مع الضحية والأهالي تدخلوا لعقد جلسة صلح بينا وأثناء الجلسة غافلت المتهم ودبحته بمطواة انتقامًا لكرامتي».

جلسة صلح تتحول لجريمة قتل

خلافات ومشاجرات انتهت لتحديد جلسة صلح بين عاطل وشاب من أهل منطقته بمصر الجديدة، بعد أن تدخل الأهالي لفض هذا المشادات بينهما لتجنب تطور الأمر، وجاء الموعد المحدد لعقد جلسة الصلح وتصفية الحسابات وفتح صفحة جديدة خالية من المشكلات، ولكن كان للمتهم رأي آخر، حيث غافل المجني عليه وأخرج سلاح أبيض «مطواة» من جيبه وسددها بقوة في جسده دون رحمة حتى لفظ الأخير أنفاسه الأخيرة، ولقي مصرعه في الحال.

محاولة الأهالي لإنقاذ المجني عليه

حاول الأهالي إسعاف الضحية من خلال التوجه به لأقرب مستشفى لكنه فارق الحياة بعد دقائق معدودة، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته التي أحزنت الجميع، وبدلًا من الاحتفال بالصلح أقاموا سرادق العزاء للفقيد.

تقرير الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بنقل جثة الشاب إلى مشرحة زينهم، كما قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة للتصريح بالدفن، كما طالبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف ملابساتها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المجاورة لموقع الحادث.