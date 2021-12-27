مدير التنمية بالصعيد يؤكد إنفاق أكثر من تريليون جنيه في الإقليم

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، لا يمكن استقبال استثمارات جديدة دون بنية تحتية، لذا حرصت مصر على تطوير البنية التحتية، موضحا أن إحدى محافظات الصعيد، ستستقبل في فبراير المقبل، مؤتمر التنمية الاقتصادية، وسيجري عرض تسهيلات لدعم الاستثمار هناك، على أن يكون هذا المؤتمر سنوي، بحسب توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

14 محورا تنمويا بتكلفة 23 مليار جنيه

وأضاف «الهلباوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المشروعات في الصعيد تعود بالنفع المباشر على المواطنين، حيث جرى إنشاء 14 محور تنموي بتكلفة 23 مليار جنيه، وسيتم ربطها بالقرى والمدن وهذا هو الأمر الذي يتم حاليا، كما سيوجد ربط في المناطق الصناعية بالتكتلات الاقتصادية حيث يتم دراسة كل نشاط في مكان صناعي.

إنفاق أكثر من تريليون جنيه في الصعيد

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن تريليون و100 مليار جنيه، جرى إنفاقها في الصعيد، من أجل الدخول في الجمهورية الجديدة التي تحقق العدالة، وهذه المشروعات ستحافظ عليها الإدارة المحلية، وسط وضع خطط صياغة وتشغيل، مبينا أن فرص العمل ستظهر أكثر الفترة المقبلة وتركز على أبناء محافظات الصعيد.

مشاريع كثيرة في وقت قليل

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أنه في وقت قليل خلال 7 سنوات ماضية، كانت المشاريع الصغيرة توفر مليون ونصف فرصة عمل، وهذا يثبت تغير عقلية المجتمع لأن هذا العمل ليس حكوميا.