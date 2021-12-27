مسئول التدخل السريع بالتضامن: تلقينا 3000 شكوى في 2021

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التحقيق في 10 حالات في عام 2021 وتم تحويل الأشخاص إلى النيابة العامة ويتم إجراء بحث حالة الأشخاص التي يتم الإبلاغ عنها من أجل التأكد من استحقاقها لصرف مبالغ مالية.

تلقي 3000 حالة إبلاغ طوال عام

وأضاف «يوسف» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المواطن يجب إرسال صورة للحالات وإرسالها على الوزارة ويوجد 3000 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2021 وكان هناك أشخاص لديها تدهور في الحالات الصحية ومن بينها سيدة تماثلت للشفاء ووضعت في أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

عدد دور المسنين ودور رعاية الأيتام في مصر

وأكد رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد في مصر 165 دار مسنين تابعة لوزارة التضامن في مصر ولا يوجد ضغط على دور المسنين مثل دور الأيتام وذوي الهمم، وبعض الدور تكون مجانا والبعض يكون بمبالغ مالية حيث تتكفل بها الجمعيات الأهلية، ويوجد 25 دار على مستوى الجمهورية تستقبل من هم أكبر من 18 سنة، و516 دار لرعاية الأيتام، وأوجدنا 12 ألف أسرة بديلة تتكفل بأطفال.

الاستفادة من مشروع مودة للشباب

قالت دكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بالتضامن، إنه يوجد تدريبات في الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب واستفاد 165 ألف شاب وفتاة من المشروع ويوجد مليون و 700 ألف متدرب متردد على المنصة، موضحة أنها بدأت في مشروع مودة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة زيادة أعداد الطلاق في مصر.

عرض محتوى بلغة الإشارة لأول مرة

وأشارت خلال استضافتها في نفس البرنامج، إلى أن المنصة تعرض المحتوى بلغة الإشارة بعد مطالبتهم بإتاحة محتوى لهم موضحة أن المنصة تصل إلى عدد كبير ولكن يوجد تدريبات يتم إجراءها على أرض الواقع.

التركيز على 3 جامعات وقرى حياة كريمة في الصعيد

وأكد مدير مشروع مودة بالتضامن، نعمل في 3 جامعات في الصعيد وتم إفادة 70 ألف طالب وطالبة ويوجد تدريبات دخل قرى مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تنظم مبادرة« 2 كفاية للأسر المتزوجة، لافتا إلى أن معدلات الإنجاب في الصعيد تصل إلى 5 أفراد في الأسرة الواحدة والدولة ترغب في تخفيض الإنجاب إلى طفلين فقط وبقى في 65 عيادة في الجمعيات الأهلية لتنظيم الصحة وتوفرت الكوادر الطبية في النجوع».