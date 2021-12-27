محمد صبحي يعود للسينما بعد غياب 30 عاما

فاجئ الفنان محمد صبحي جمهوره، بإعلان عودته للسينما من جديد، بعد غياب استمر لاكثر من 30 عامًا، خلال حلوله ضيفا على برنامج «مصر جديدة» عبر قناة «اي تي سي» مع الإعلامية إنجي أنور.

محمد صبحي: مفيش سينما حتى قبل كورونا

وأعلن صبحي خبر عودته للسينما، خلال المقابلة، رافضا الكشف عن تفاصيل العمل، لكي تكون مفاجأة كبرى لجمهوره وعشاقه.

وشدد صبحي على أن السبب الرئيسي وراء اختفائه عن السينما، عدم وجود سينما فى مصر خلال الفترات السابقة قائلا: «مفيش سينما من قبل كورونا، وكان قبل كورونا فيه محاولات، دلوقتي المناخ الثقافي بمستوياته المختلفة، مسرح وسينما وتلفزيوني وفن تشكيلي وباليه وغناء والكتاب في حالة انتظار لشيء ما، ومش عارف إيه هو، ولازم مصر ترجع تاني بدورها الريادي في الفن».

محمد صبحي: لازم دور مصر الريادي فى الفن يرجع تاني

يذكر أن الفنان محمد صبحي كان كرم الشهر الماضي، عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، والذي يصادف أيضًا ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال، وذلك خلال احتفال على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار وبالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد صبحي يعرض له حاليا مسرح نجوم الضهر التى يتم عرضها في مدينة سنبل.

ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا ذكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.