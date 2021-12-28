تحديث البنية الأساسية لـ27 مطارا.. أبرز إنجازات الطيران خلال 2021

كشفت وزارة الطيران المدني أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الطيران العالمي نتيجة جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضى، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم تحديث البنية الأساسية بالمطارات المصرية البالغ عددها 27 مطارا ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات المسافرين وتحديث منظومة تأمين المطارات ومختلف المنشآت الحيوية بالقطاع ضمن استراتيجية واضحة لوزارة الطيران ووفق أعلى المعايير العالمية.

عودة الرحلات الدولية للمطارات المصرية

وأضافت الوزارة أن المطارات السياحية شهدت خلال عام 2021 عودة الرحلات الدولية من مختلف دول العالم بالتزامن مع تحديث أنظمة الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية والتغطية الرادارية الشاملة لخدمة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى ودعم هيئة الأرصاد الجوية بأحدث أجهزة الرصد والإنذار المبكر بهدف رفع كفاءة التنبؤات الجوية والتغيرات المناخية لخدمة حركة الملاحة ومختلف قطاعات الدولة.

مساهمة الطيران المدنى في تنشيط السياحة الدولية

وأوضحت الوزارة خلال حصاد أعمالها خلال العام الجاري، أنه رغم الآثار السلبية لجائحة كورونا استمرت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير شبكة الخطوط مع فتح خطوط جوية وإطلاق خدمات جديدة لعملائها.

وأضافت الوزارة أنها فتحت العديد من خطوط الطيران في إطار سعيها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم حيث قامت شركة مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء المجهودات المستمرة للدولة المصرية نحو تنشيط الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى مصر استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من موسكو إلى مدينة الغردقة، كما شهد مطارا الغردقة وشرم الشيخ بدء وصول الرحلات الجوية القادمة من روسيا، كما سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلات مباشرة بين موسكو وكل من شرم الشيخ والغردقة؛ بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ بدءًا من 9 أغسطس الماضي، فضلا عن تشغيل خط مباشر لمصر للطيران بين القاهرة ودكا عاصمة بنجلاديش.