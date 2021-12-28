حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الميزان القليل من الجرأة والقوة، مما يجعله يشعر بالإرهاق والتعب كثيرًا، ولكنه لا يشتكي كثيرًا ولا يطلب الكثير من الاهتمام، يمتلك حدس جيد، بالإضافة إلى كونه بديهي، يحب التحدث بوضوح مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تناغم القمر مع المشتري يمدك اليوم بكل السحر والجاذبية، ويساعدك على التأثير في الآخر.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.