حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

اليوم يبدو محايدا لأصحاب برج الميزان، حيث يعدهم بنشاط على المستوى المهني، لكن قد تعاني من اضطرابات وخلافات بسيطة على الصعيد العاطفي، لذلك يجب أن تنتبه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك، وعلى من حولك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.