الحاجة كوثر عن زيارة السيسي: «وشه سمح وبشوش.. ومن كتر الفرحة مطلبتش حاجة»

أعربت الحاجة كوثر مدثر، إحدى سيدات غرب سهيل بأسوان، عن سعادتها برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على هامش متابعته لتنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

وقالت الحاجة كوثر مدثر: «الصراحة الرئيس السيسي وشه سمح وبشوش، كان نفسي أشوفه في الحلم لكن شفته على الحقيقة، كده هنام وأرتاح أحسن نومة، قاللي أنت عاوزة حاجة، قولتله مش عاوزه حاجة، عاوزاك ترجع مع الزوار سالمين غانمين، وربنا يديك الصحة يا ولدي ويثبتلك أقدامك وينور لك طريقك وينور لك بصرك ويشيل الهموم من على كتفك يا ولدي، وأنا من كتر الفرحة مطلبتش منه حاجة».

نسيان الشكوى من الفرحة

وأضافت الحاجة كوثر خلال تصريحات تليفزيونية، أن منزلها منهار من السيول التي حدثت مؤخرا لكن لفرحتها لرؤيتها لم تخبر الرئيس السيسي بذلك، قائلة: «إللي جم من حياة كريمة من مصر مع الرئيس عسل، وكل إللي جم كلهم جدعان من الضباط للمجندين، والمصحف أنا النهارده لا فطار ولا غدا من كتر فرحتي بشوفة الرئيس، شبعانة مش عارفة مالي بس ده عشان شفت الرئيس، أنا كنت عاوزة أشوفه، مشربتش مياه أنا يا دوب صليت المغرب والعشاء، إحنا زارنا النبي، ولما نزل السلم وودعنا دمعت، كنت عاوزاه يقعد لبعد العشاء مشبعتش منه».

الحاجة كوثر تتمنى زيارة السيسي لغرب سهيل مرة أخرى

وأوضحت الحاجة كوثر، أن أهل أسوان كانوا سعداء اليوم بعد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينة أنها تتمنى أن يزور الرئيس السيسي غرب سهيل بأسوان مرة أخرى.