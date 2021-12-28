حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد بُرج العقرب الكثير من الشغف في علاقاتهم العاطفية على الرغم من استقلاليتهم وحبهم للكتمان، إلّا أن ذلك مختلف تمامًا في الحُب، فهم دائمًا ما يعملون على تعزيز التواصل والحوار في علاقتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر، وكل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

قد تميل اليوم للعزلة ومع ذلك الشمس في وضع داعم تساعدك أن تحسن التصرف مع الأحباب.

من أبرز مشاهير برج العقرب، الفنان أحمد فهمي ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.