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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:36 ص | الإثنين 27 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يعاني في نهاية عام 2021 سواء على الصعيد المهني والصحي والعاطفي،  وعليه الحذر ثم الحذر عند التعامل مع الآخرين، لأن طاقته السلبية قد تؤثر على علاقاته مع الجميع، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

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