«العليا للفيروسات» تكشف نتائج دراسات تحليل عينات كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الدراسات العلمية التي تتم لتحليل عينات فيروس كورونا كوفيد 19، بالاشتراك بين كل من أساتذة طب قصر العيني وأساتذة مستشفى 57357، تحت إشراف المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية واللجنة العليا للفيروسات، قائلا: «حتى الآن التسلسل الجيني في مصر أصبحت أن نوع المتحور الموجود في مصر بمتحور دلتا بجانب السلالات القديمة لفيروس كورونا المنشأ الأوروبي وبعض الطفرات البسيطة».

العليا للفيروسات: 85% من حالات كورونا مصابة بسلالة دلتا

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات أثبتت مؤخرا أن 85% من حالات فيروس كورونا مصابة بمتحور دلتا والباقي السلالة القديمة ذو المنشأ الأوروبي، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان رسميا عن اكتشاف أي متحورات خطيرة لفيروس كورونا خاصة متحور أوميكرون، لافتا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لترصد أي متحورات بشأن فيروس كورونا خطيرة، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت جودة لقاحات كورونا كوفيد 19 على جميع متحورات الفيروس.

يجب الإسراع والحصول على لقاح كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر متوفر بها جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أبرزها الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتطبيق التباعد الاجتماعي، والتوجه للطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض مرضية والابتعاد عن تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب تجنبا إلى أعراض خطيرة تؤثر على صحة الإنسان.