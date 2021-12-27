العليا للفيروسات: ثبت علميا فعالية الجرعة الثالثة تجاه متحورات كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا للدراسات والأبحاث العلمية التي جرت الفترة الماضية، ثبت قوة الجرعة الثالثة التنشيطية، في مواجهة تحورات فيروس كورونا: «ثبت عمليا أن الجرعة المنشطة أو الجرعة التعزيزية، تعمل على زيادة فعالية اللقاحات، خاصة مع التحورات الجديدة للفيروس، والمتمثلة في متحور أوميكرون أو دلتا»، مناشدا جميع المواطنين، بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، في أقرب وقت للوقاية من المرض أو أعراضه الشديدة حال الإصابة.

سرعة الانتشار لفيروس كورونا

وأضاف «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور دلتا أشد خطورة من أوميكرون، لافتا إلى ان هناك نظريات تشير إلى أن سرعة الانتشار لفيروس كورونا عن طريق متحور أوميكرون، ستؤدي إلى حدوث ما يسمى لمناعة القطيع، وبالتالي سيكون نهاية الوباء للمرض وليس الفيروس، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والحصول على التطعيمات.

نسب الإشغال بالمستشفيات

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغالات في المستشفيات والأماكن المخصصة لعزل كورونا، تصل إلى 40% بالنسبة لأسرة الحجز العادية، و40% بالنسبة لأسرة الرعاية المركزة، مؤكدا أن هناك استعداد تام لأي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا وبالمرض، وأنه لا توجد أي أزمات أو نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بكل القطاعات، وأنه يوجد تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمستشفيات الجامعية، أو التابعة لوزارة الصحة المصرية، مؤكدا أنه لم يجري الإعلان رسميا حتى الآن، عن وجود إصابات بمتحور أوميكرون في مصر من المصابين بالفيروس، وأن الحالات التي جرى رصدها من خارج مصر.