السيسي: «أهالي النوبة طيبين أوي وقلبهم أبيض»

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة محبة إلى أهالي النوبة، أثناء تفقده قرية غرب سهيل النوبية في أسوان، قائلا: «سعيد إني أكون معاكم، يارب تكونوا بخير دائما، أهل النوبة دول ناس طيبين أوي»، فيما علق أحد الحضور قائلا: «بنحبك يا ريس»، وكان رد السيسي عليه: «أنتم كلكم لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير، ربنا يجعل دخولنا عندكم دخول طيب».

السيسي: نفسي نعمل كل حاجة طيبة لكل الناس

وأشاد «السيسي»، في مقطع فيديو عرضته قناة «دي إم سي»، بحديث أحد مواطني النوبة في قرية غرب سهيل بعد ترحيبه بالرئيس، قائلًا: «بشكرك على الكلام الجميل ده والفصاحة، ربنا يديكم الصحة، كلام من قلب أبيض صحيح، ربنا يارب يعينا أننا نعمل كل حاجة طيبة لكل الناس، هنا وفي كل مصر، بدعواتكم الطيبة، هنقدر نعمل ده».