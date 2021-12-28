حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

على مواليد برج الجدي التمهل في القرارات الهامة اليوم، فعليهم حساب المخاطر وعدم المجازفة سواء على المستوى المهني أو العاطفي، فالوضع غير مستقر.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

اليوم ينصحك الفلك بالمضي على مهل، وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

يطالبك الفلك بالسيطرة على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز، وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.