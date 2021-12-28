نصر محروس: موقفتش بهاء سلطان عن الغناء وبنشتغل كمؤسسة عشان نبني نجم

حل المنتج الموسيقي نصر محروس ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» ورحبت به قائلة «نصر محروس له أفضال على صناعة الغناء»، لافتة إلى أنه هو الذي تواصل معها «قالي عايز آجي أحكي لك وأفتح قلبي».

وقال نصر محروس: «أتمنى أكون ضيف خفيف وفرحان إني معاكي وبحس إني بكبر وأنا معاكي وإنتي صاحبة السعادة» وفي البداية تحدث عن والده الراحل وتأثير رحيل والده عليه.

وأضاف: «أبويا صاحبي وحبيبي والشقيق بتاعي، وأنا عرفت يعني إيه أب لما أبويا راح مني وعرفت يعني إيه أب لما خلفت وكنت شقي والأب حلو قوي والأب سني وحسيت إني كبرت في السن بعد أبويا وحسيت إني اتعريت وإنه كان غطاء ودي سنة الحياة وهو في مكان أحسن».

19 سنة عشرة بيني وبين بهاء سلطان

وتحدث نصر محروس عن أزمة بهاء سلطان: «العشرة بتفرق وهقف عند بهاء سلطان عشان العشرة والعمر ودول 19 سنة عشرة وصداقة وحب وابني وبخاف عليه».

وأشار إلى أن سبب الأزمة بينهم «عناصر خارجية والالتزام بالعقود» مضيفًأ: «بنشتغل كمؤسسة عشان نبني نجم وانت مكنش حد يعرفك وفجاة بقت الناس بتشدك من قمصانك وده له تمن دفعناه نتمنى الناس تاخد بالها ويبقى فيه احترافية أكتر من كده»، مؤكدًا أن تعليقات رواد مواقع فيسبوك على هذه الأزمة تضايقه.

لم أوقف بهاء سلطان

ونفى نصر محروس أن يكون سبب وقف بهاء سلطان عن الغناء «أنا مكنتش موقف بهاء عن الشغل، الشتايم على السوشيال ميديا كانت كتيرة وأوفر»، مضيفًا: «لازم نقف عند العشرة والعيش والملح والجدعنة واحنا مصريين في الآخر واتربينا على شوية الحاجات دي ولازم هنقف ونكبر للعشرة وده مهم قوي».

وتابع: «هنخلص وهبني آخر طوبة وبهاء ماشي من عندي ودي آخر طوبة لبهاء سلطان وأنا بتنازل عن ماديات وسنين عمر وألبومات»، مستطردًا: «اللي مفرحني إن أنا مبسوط وبهاء أخويا الصغير وحبيبي وصاحبي ومش مهم أي حاجة تانية والمهم إن بهاء يفضل بهاء».

انتهاء أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

وبعد أكثر من 6 سنوات من المشكلات والصراعات والأزمات، ودخول ساحات القضاء والمحاكم، أصبح الفنان بهاء سلطان له الحق في الغناء والتعاقد مع أي شركة فنية أخرى بعد تصالحه رسميا مع المنتج نصر محروس بعد استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية.

نهاية الأزمة جاءت من خلال ورقة بعنوان «براءة ذمة» مضى عليها نصر محروس وسلمها لمحامي بهاء سلطان، يوسف حسن، والتي أعادت له الحق في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية فى أي وقت.