السيسي: «أهل النوبة خيرين أوي ومش بجامل.. يطلبوا اللي عاوزينه وهنعمله»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عهده مع أهل النوبة كان من فترة زمنية طويلة جدًا، «ييجي من 40 أو 50 سنة، عرفت أهل أسوان والنوبة من الناس اللي كانت بتيجي الجيش، وشوفت قد إيه أهل أسوان وأهل النوبة ناس طيبين، والله أنا ما بجامل، وناس خيرين أوي، كفاية استقبالكم الجميل ليّ»، وذلك خلال تفقد الرئيس السيسي لقرية غرب سهيل في أسوان، على هامش افتتاحات مشروعات قومية وتنموية هناك.

السيسي للأهالي: «إحنا عنينا الاثنين ليكم.. ده كله من خير بلدنا»

وأضاف «السيسي»، موجهًا حديثه للأهالي: «أي حاجة هنقدر نعملها إحنا عنينا الاثنين ليكم، ده من خير بلدنا، محدش بيعمل حاجة من معاه، ياريت كان معانا إحنا أكتر وإحنا كنا نعمل أكتر، بس إنتم تطلبوا اللي إنتم عاوزينه وإحنا نعمله».

ضم غرب سهيل لحياة كريمة

وأوضح أنه وجّه أن تدخل القرى بمحافظة أسوان ومن بينها غرب سهيل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، «هتدخل خلال الفترة اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي».