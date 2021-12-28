«التموين»: استكمال صرف مقررات ديسمبر بالتزامن مع الجرد ربع السنوي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن جميع منافذ صرف البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية أيضا مستمرة في صرف مقررات شهر ديسمبر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الذين لم يصرفوا التموين حتى الآن، موضحة أن عملية الصرف مستمرة حتى يوم 31 ديسمبر من الجاري.

أعمال جرد ربع سنوية في المخازن والمنافذ

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن أعمال الجرد التي تتم في شركتي العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتم كل 3 شهور بشكل ربع سنوي لجرد السلع التموينية، وأن صرف التموين مستمر في جميع المنافذ.

كميات الضخ اليومي من السلع الأساسية

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا لمخازن الجملة المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن، كميات ثابتة من السلع الغذائية وهي كالتالي:

** 4 آلاف طن سكر يوميا.

** 3 آلاف طن زيت يوميا.

** 1000 طن أرز يوميا.

** 1000 طن مكرونة يوميا.

فيما بدأت مخازن الجملة على مستوى جميع المحافظات في صرف استعاضات منافذ صرف السلع التموينية استعدادا لصرف تمرين شهر يناير 2022 والمقرر بدء الصرف له يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير.

فيما يستحق 64 مليون مواطن صرف التموين السلعي شهريا على مستوى الجمهورية، أمل صرف الخبر فيندرج تحت مظلمة دعم الخبر 72 مليون مواطن.

منظومة دعم التموين والخبز

وتضم منظومة دعم التموين على 23 مليون بطاقة تموينية، وأوقفت الوزارة عملية استخراج بطاقة تموين جديدة مع وقف إضافة المواليد، كمان أنه من المكرر أن تشهد منظومة دعم للتموين الجديدة أن تكون عدد أفراد البطاقة التموينية فردين فقط.