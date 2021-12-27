السيسي لأهالي النوبة: الاستقرار وحسن الاستقبال أساس تطور السياحة

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهالي النوبة بالاهتمام بالسياحة في أسوان، قائلا: «السياحة حاجة جميلة جدًا لو عرفنا وقدرنا ننظمها بشكل جيد، وأنا اتكلمت مع محافظ أسوان حول هذا الأمر، إن إزاي نطورها بشكل كويس»، موضحًا أن هناك عاملين لتوفير بيئة خصبة للسياحة وهما الاستقرار والاستقبال، «وإنتم ناس طيبين أوي وبتستقبلوا الناس بشكل جميل، والاستقرار يعني مايكنش فيه إرهاب».

السيسي لأهالي أسوان:«انصحوا الشباب ميروحوش سكة غلط»

وأضاف «السيسي»، خلال مقطع فيديو عرضته قناة «دي إم سي»، أثناء تفقد الرئيس لـقرية غرب سهيل بأسوان، على هامش افتتاحات مشروعات تنموية في الصعيد، «الكام سنة اللي فاتوا دول كل جهدنا إننا نعمل استقرار»، موجهًا حديثه لأهالي النوبة: «إنتم أدرى بالناس والشباب اللي موجودة هنا، وإزاي تنصحوهم، وإزاي تحافظوا عليهم أنهم ميروحوش لسكة بعيد أو سكة غلط».

السياحة ستتطور بالعمل والجهد وحسن الاستقبال

وتابع رئيس الجمهورية: «السياحة مرتبطة بالاستقرار، لأن الناس اللي جاية عاوزة تقضي وقت مفيش فيه خوف ولا فزع، لو عرفنا نستمر في ده السياحة ستتطور، السياحة تتطور أيضًا بالجهد والاستمرار في العمل واستقبال الناس بشكل حسن، وإحنا معاكم وهنعمل أكتر».