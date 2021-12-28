شيكو يعلن شفاءه من فيروس كورونا: «الحمد لله نيجاتيڤ بعد 9 أيام»

أعلن الفنان شيكو عن شفائه من فيروس كورونا، موضحا أن المسحة التي أجراها خلال الساعات الماضية، بعد أيام من إصابته بالفيروس، ظهرت وكانت نتيجتها سلبية.

شيكو: الحمد لله نيجاتيڤ كورونا بعد 9 أيام

ونشر شيكو، نتيجة مسحة كورونا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليها قائلا: «الحمد لله نيجاتيڤ كورونا بعد 9 أيام، شكرا لكل اللي سأل وكل اللي دعا لي، اللي عنده جيوب أنفية زيي وفاكر إن اللي عنده دي الحساسية العادية في الوقت دا من السنة لو سمحت اعمل بي سي ار أنا جاتلي كده بالظبط وكنت فاكرها الجيوب العادية».

وأضاف «اللي متطعم ياخد الجرعة الثالثة واللي مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدا، الحمدلله».

من المقرر أن يستكمل الفنان شيكو تصوير مسلسله الجديد اللعبة، ويشاركه البطولة كلًا من هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، ومن تأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، ومن إخراج معتز التوني، وجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت أبطال العمل في الجزء الثاني.

شيكو يواصل تصوير الجزء الجديد من مسلسل اللعبة

تدور أحداث مسلسل شيكو الجديد حول «وسيم ومازو» ويقوم بدورهما كل من شيكو وهشام ماجد، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.