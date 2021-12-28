القصة الكاملة لأزمة نصر محروس وبهاء سلطان.. انتهت في «صاحبة السعادة»

أزمة طويلة بدأت عام 2014 بين المطرب بهاء سلطان والمنتج الفني ومكتشف النجوم نصر محروس وصلت لساحات المحاكم، وتوقف خلالها بهاء سلطان عن تقديم أغانٍ جديدة منذ 2014 حتى الآن.

الأزمة التي بدأت بسبب ألبوم «سيجارة» والذي كان يعتبر آخر ألبوم في العقد الموقع بين بهاء سلطان ونصر محروس عام 2014، ولم يصدره نصر محروس إلا بعد توقيع بهاء سلطان على عقد ملحق جديد يضمن احتكاره مدى الحياة بحسب بهاء سلطان، بينما اتهم نصر محروس بهاء سلطان بأنه لم يسجل أغاني الألبوم أصلا وطلب منه الشرط الجزائي وقدره 2.5 مليون دولار أمريكي، وتوقف محروس عن إنتاج باقي الألبوم وبدأت المشاكل بينهما وصولًا لساحات القضاء.

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وتبادل نصر محروس وبهاء سلطان الاتهامات بينهم، ما بين اتهام بهاء سلطان لنصر محروس بعدم طرح الألبوم الذي قد تم تسجيله بالفعل وما بين اتهامات لبهاء سلطان بأنه لم يسجل الأغنيات أصلا ولم يسدد لنصر محروس مستحقاته.

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وكان أول ظهور إعلامي لبهاء سلطان للحديث عن الأزمة كان مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» في شهر إبريل عام 2017.

كما كانت أول دعوة للصلح بينهم من إسعاد يونس أيضًا حيث أطلقت مناشدة عبر برنامجها «صاحبة السعادة» من أجل حل أزمته مع الفنان بهاء سلطان، وإنهاء الخلاف الذي أدى إلى إبعاد «بهاء» عن الغناء، وقد أعلن محروس استجابته لذلك في أول يناير 2021، إلا أن الصلح لم يحدث بالفعل إلا في نهايات 2021 في حلقة لبرنامج صاحبة السعادة أيضًا.

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