«يومين وعدوا».. 12 معلومة عن مشوار بهاء سلطان مع نصر محروس

بعد أكثر من 22 عاما من النجاحات والأزمات، انتهى تعاقد الفنان بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، بالتراضي بعد أن أعطى الأخير الأول إبراء ذمة خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

مشوار بدأ منذ 22 عاما

بدأت علاقة بهاء سلطان والمنتج نصر محروس عام 1999 وشهدت طرح أولى البومات «ياللي ماشي».

حقق أول ألبومات بهاء نجاحا منقطع النظير بفضل أغنية «يا ترى».

شهدت فترة بهاء سلطان الأولى مع نصر محروس رواجا ونجاحا كبيرا قدما خلالها عددا من الألبومات الناجحة منها «قوم اقف».

تعرض بهاء في فترة تعاقده مع نصر محروس، لشائعة سخفية منها كونه جاسوسا يعمل في مصر.

دخل بهاء ونصر في مشكلة إنتاجية عام 2008 استمرت لمدة عام وتصالحا ومضى عقدا في أكتوبر 2009.

آخر ألبومات بهاء سلطان مع نصر محروس طرح عام 2011 بعنوان «ومالنا».

دخل بهاء ونصر محروس في مشكلة إنتاجية على إثرها تم التقاضي بسبب رفض بهاء التوقيع على ملحق لعقدهم.

ظل بهاء سلطان طيلة 9 سنوات ممنوعا من الغناء بسبب شرط جزائي لصالح نصر محروس بمليون ونصف دولار.

إسعاد يونس تنجح في الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس

في عام 2011 حصل بهاء سلطان على حكم قضائي بإلغاء تعاقده مع نصر محروس على أن ينفذ أغنيات ألبومه الأخير «سيجارة».

سجل بهاء سلطان طيلة عام 2021 أربع أغنيات لصالح نصر محروس من ألبوم «سيجارة».

نجحت الإعلامية إسعاد يونس في إصلاح العلاقة بين بهاء سلطان ونصر محروس وقدم الأخير شهادة إبراء ذمة.

يطرح نصر محروس مع الأيام الأولى من العام الجديد 2022 أغنيات ألبوم «سيجارة».