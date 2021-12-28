نص إقرار إبراء ذمة نصر محروس لـ بهاء سلطان: الله يوفقنا لما يحبه ويرضى

حل المنتج الموسيقي نصر محروس ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» في جلسة صلح بينه وبين المطرب بهاء سلطان، حيث شهدت الحلقة توقيع إقرار إبراء ذمة من نصر محروس لبهاء سلطان إعلانًا لانتهاء المشكلات بينهما والتي امتدت لسنوات طويلة.

وجاء نص الإقرار: «براءة ذمة.. أنا نصر محروس عبدالمسيح أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف..

وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك علمًا بان الدافع الوحيد وراء ذلك في فقط المحبة والتسامح..

مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي الدائم لمعاونته فنيًا وإنسانيًا في المستقبل والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه» ووقع عليها بتاريخ 14 ديسمبر.

إسعاد يونس تهنئ محروس وسلطان بإنهاء أزمتهما

وتصافح نصر محروس وبهاء سلطان واحتضنا بعضهما البعض وهنأتهما الفنانة إسعاد يونس، بينما علق بهاء سلطان قائلًا: «الواحد مكنش يحلم باللي بيحصل ده»، وعرض نصر محروس أغنية غناها له بهاء سلطان بمناسبة الصلح بمشاركة الشاعر عزيز الشافعي.

نصر محروس يكشف الاسم الحقيقي لـ بهاء سلطان

وأثنى نصر محروس على بهاء سلطان، مؤكدًا أنه اختار له اسم بهاء سلطان كاسم فني بينما اسمه الحقيقي بهاء فتحي، مشيرًا إلى أنه اختار اسم سلطان له كاسم فني وأنه مقتنع بأنه «سلطان»، وغنى بهاء سلطان أغنيتين إهداء لنصر محروس لأول مرة.