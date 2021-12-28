عرض المتهم بذبح شاب أثناء جلسة صلح في مصر الجديدة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بذبح شاب في مصر الجديدة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه أحمد أبو السعود، 25 سنة.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من أحد المستشفيات في مصر الجديدة بوصول شاب مصابا بجرح ذبحي بالرقبة ووفاته أثناء محاولة إسعافة.

وبإجراء التحريات تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد أبو السعود، 25 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة.

وأَضافت التحريات أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه منذ فترة، وعلى إثر ذلك تدخل الأهالي وعقدوا جلسة صلح لإنهاء الخلاف بينهما.

وأوضحت أنه أثناء جلسة الصلح غافل المتهم الحاضرين وذبح المجني عليه وسط ذهول الجميع وتمكن من الهرب، وعلى الفور نقل أهالي المنطقة المجني عليه بواسطة سيارة أحدهم إلى أحد المستشفيات في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه انتقم لكرامته من المجني عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة التي أصدرت قرراتها المتقدمة.